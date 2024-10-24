Госдума ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР

Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ ранее внес президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Подписанный 19 июня 2024 г. договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время ратификации документа в Госдуме заявил, что договор не содержит тайных пунктов. По его словам, договор носит оборонительный характер, не направлен против третьих стран и призван снизить риски эскалации на Корейском полуострове, в том числе ядерной.

Между тем, Сеул считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США имеются доказательства отправки военных КНДР в Россию. По информации The Wall Street Journal, большая часть северокорейских подразделений находится на безопасном расстоянии от линии фронта, бойцам показывают, как организовывать логистику и работать с дронами. Россия и КНДР эту информацию опровергают.