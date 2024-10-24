Жалобы экипажей "Аэрофлота" рассмотрит транспортная прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях авиакомпанией "Аэрофлот" прав сотрудников, пишет РБК. Это стало итогом встречи представителей прокуратуры под руководством исполняющего обязанности прокурора Юрия Городкова с сотрудниками перевозчика.

Как заявил представитель "Аэрофлота", на встрече обсуждались соблюдение трудовых прав экипажа и их режим труда и отдыха. Также работники указали на необходимость усиления защиты прав членов кабинных экипажей от дебоширов.

В свою очередь, президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов заявил, что прокуратура осведомлена о ситуации в компании, однако основные проблемы все еще не решены.

На прошлой неделе Ространснадзор вынес перевозчику предостережение. Причиной стали нарушения при составлении полетных смен и режимов труда и отдыха сотрудников авиакомпании "Аэрофлот", несоблюдение процедур медосмотров членов экипажей лайнеров и диспетчеров. По данным ведомства, нарушение или несоблюдение этих норм может привести к увеличению рисков во время полета. Ространснадзор потребовал у авиакомпании устранить все нарушения до 20 ноября.

Проверки начались после того, как Шереметьевский профсоюз летного состава 26 августа направил жалобу. В документе говорилось, что полетных смен стало больше, а выплаты уменьшились.

В начале июля сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только в Шереметьево за два дня было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, а более 20 рейсов пришлось отменить