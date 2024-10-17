Ространснадзор вынес "Аэрофлоту" предостережение из-за полетных смен

Нарушения при составлении полетных смен и режимов труда и отдыха сотрудников авиакомпании "Аэрофлот", несоблюдение процедур медосмотров членов экипажей лайнеров и диспетчеров стали причиной того, что Ространснадзор вынес перевозчику предостережение.

По данным ведомства, нарушение или несоблюдение этих норм может привести к увеличению рисков во время полета. Ространснадзор потребовал у авиакомпании устранить все нарушения до 20 ноября.

"Утомление пилотов как физическое, так и психологическое, из-за превышения или несоблюдения режима отдыха несет в себе высокие риски безопасности полетов, которые могут возникнуть из-за ошибок пилотирования", – заявил основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков, сообщают "Известия".

Проверки начались после того, как Шереметьевский профсоюз летного состава 26 августа направил жалобу. В документе говорилось, что полетных смен стало больше, а выплаты уменьшились.

В начале июля сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только в Шереметьево за два дня было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, а более 20 рейсов пришлось отменить