22 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" избавится от старших бортпроводников

"Аэрофлот" планирует упразднить штатную должность "старший бортпроводник".

Авиакомпания оставит только "бортпроводник" и "бортпроводник-инструктор". С 20 ноября старшим бортпроводникам начал звонить командно-руководящий состав некоторых отделений департамента обслуживания на борту с просьбой явиться до 30 ноября и подписать заявление на перевод в обычные бортпроводники с сохранением допуска к руководству кабинным экипажем. Сотрудникам обещают, что это временно — якобы через месяц всё вернется обратно.

15 ноября глава "Аэрофлота" Сергей Александровский утвердил новое положение об оплате труда членов кабинных экипажей, из которого пропала должность старшего бортпроводника. Сейчас она прописана в трудовых книжках порядка 140 сотрудников, и согласно трудового законодательства в составе экипажа они могут занимать только позицию "старший бортпроводник". Работа в штате старшим бортпроводником давала гарантии, попасть туда было очень тяжело, и многие бортпроводники шли к этому годами.

Руководство перевозчика решило всех уравнять и избавиться от штата старших бортпроводников, сделав их более универсальными, чтобы в случае чего их можно было планировать в рейсы рядовыми бортпроводниками, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

В начале июля сообщалось, что сотни рейсов авиакомпании "Аэрофлот" были задержаны из-за нехватки экипажей. Только в Шереметьево за два дня было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет, а более 20 рейсов пришлось отменить

Теги: Аэрофлот, авиация, авиакомпании


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