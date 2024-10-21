Прокурор потребовал приговорить продюсера Роднянского к 9,5 годам лишения свободы

Прокурор потребовал приговорить продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) к 9,5 годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении ложной информации о российской армии, сообщает ТАСС.

"Прошу признать виновным Роднянского по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначить ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным", - сказано в тексте гособвинителя.

Обвинение отметило, что Роднянский - гражданин Украины и скрылся от следствия за пределами России. Продюсер объявлял об отказе работать в России и подчеркивал, что не будет заниматься фильмами и сериалами на русском языке. По его словам, у него есть планы, связанные с Украиной.

Защита продюсера просила учесть вклад в искусство, тот факт, что он был лауреатом престижных премий "Ника" и ТЭФИ.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева (признан в РФ иноагентом) по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Вырыпаев также заочно осужден на 7,5 года колонии.

Подсудимые объявлены в розыск.

Александр Роднянский снял более 30 фильмов и 20 сериалов. Среди его наиболее известных проектов - "Елена" (2011), "Левиафан" (2014) и "Без любви" (2017).