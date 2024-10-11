Варламов* обжаловал статус иноагента

Блогер и урбанист Илья Варламов* обжаловал в Верховном суде России свой статус иноагента.

Карточка жалобы появилась на сайте инстанции. Она подана 8 октября.

Варламова* внесли в реестр в марте 2023 г. за "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников. В мае 2023 г. стало известно, что блогер оспорил решение Минюста.

*внесен(а) в реестр иноагентов Минюста РФ