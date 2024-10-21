Москву и Брест может связать скоростная трасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным строительство скоростной магистрали Москва – Брест.

"Мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Белоруссию из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в стране необходимо создавать условия, чтобы белорусы чаще строили жилье в деревнях.

"Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.