Опрос: 73% жителей Екатеринбурга уже составили планы на отпуск в 2025 году

Большинство работающих жителей Екатеринбурга уже планируют свои отпуска на 2025 год. Опрос на эту тему в октябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), подавляющее большинство жителей столицы Урала (73%) уже составили планы на отпуск в следующем году. Каждый второй собирается брать его летом, каждый десятый – весной.

Еще 8% пойдут в отпуск осенью, 6% – зимой. А 12% опрошенных горожан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному для них отделом кадров.

Ранее жители Екатеринбурга назвали идеальную сумму, необходимую им для отпуска.