День памяти поэта-фронтовика Николая Майорова прошел в Литературном институте

В Литературном институте имени А.М. Горького 18 октября прошло мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения поэта-фронтовика Николая Майорова, сообщили в пресс-службе Ивановской областной Думы. В творческом вечере приняла участие депутат Государственной Думы Виктор Смирнов, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, педагоги, учащиеся и студенты образовательных организаций, представители общественности, деятели литературы и искусства.

Обращаясь к собравшимся, Марина Дмитриева отметила, что поколение поэтов-фронтовиков для каждого человека открывается по-своему. Многие из поэтов ушли на фронт очень молодыми, остро чувствующими людьми, и эта острота переживаний, высокая трагедия жизни отразилась в художественном слове.

«Пусть помнят те, которых мы не знаем: нам страх и подлость были не к лицу. Мы пили жизнь до дна и умирали за эту жизнь, не кланяясь свинцу», – процитировала Марина Дмитриева стихи Николая Майорова. По ее словам, несмотря на уникальность, особенности художественного стиля поэты военного времени чувствовали некую общность, неслучайно Майоров часто писал от имени поколения – «мы».

Спикер регионального парламента также напомнила, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы. «Важно, чтобы за внешними торжествами от нас не ушло самое главное – осмысление событий войны, понимание того, какой ценой была достигнута победа. Ценой в масштабах государства, ценой для каждой отдельной семьи, и ценой для судьбы отдельно взятого человека. Важно помнить всех наших земляков, которые ушли на фронт и самоотверженно трудились на заводах и фабриках в тылу», – добавила Марина Дмитриева.

По словам Виктора Смирнова, поэт жив, пока читают его стихи.

На творческом вечере вместе с известными литературоведами, писателями, свое понимание творчества поэта раскрывали ребята. Театр-студия детского дома «Радуга» из Иванова представила зрителям мини-спектакль по произведениям поэта. Ребята сами создавали этот спектакль, стараясь выразить свои мысли и отношение к событиям тех лет. О сохранении и изучении творчества Николая Майорова рассказали учащиеся и педагоги Ивановской школы № 26 (где учился будущий поэт), Кармановской школы Смоленской области (где он погиб и похоронен).