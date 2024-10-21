В Новом Уренгое выставку трофейной техники НАТО посетил каждый второй житель города

В Новом Уренгое передвижную выставку трофейной техники НАТО посетили более 50 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Это каждый второй житель города, что является самым высоким показателем среди девяти регионов, где выставка уже прошла. Дальше экспозиция направится в Оренбург.

Напомним, Новый Уренгой стал девятой и самой северной точкой остановки выставки, расположенной в 53 км от Полярного круга. Ранее она уже экспонировалась в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе. На выставке представлены захваченные образцы западной военной техники: танк "Abrams", бронетранспортеры М113, "Kirpi" боевые машины пехоты "Marder", "Bradley", бронеавтомобиль "Mastiff" и другие.