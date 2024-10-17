В Нижневартовске завели уголовное дело на экс-главу комбината питания социальных учреждений

В Нижневартовске следственный комитет по материалам ОЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора "Комбината питания социальных учреждений" Владимира Валетова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре.

Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2024 год директор комбината питания, учредителем и владельцем которого является мэрия Нижневартовска, действовал в интересах пяти аффилированных юридических лиц. Он навязывал комбинату экономически невыгодные условия. В пользу этих пяти организаций была занижена стоимость аренды помещений и складов, минимизировались их затраты, связанные с выполнением работ по организации питания в школах Нижневартовска.

В результате комбинат питания социальных учреждений понес необоснованные траты минимум в 190 миллионов рублей. Также, по версии следствия, из денег комбината оплачивалась коммуналка одной из компаний. Ущерб составил более 20 млн руб.

Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится работа, направленная на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

Отметим, что ранее нижневартовская прокуратура выявила нарушения закона местными властями при организации питания школьников. На качество еды, и даже на ее отсутствие, жаловались ученики и их родители.

Надзорное ведомство провело проверку и выявило ряд нарушений федеральных законов и санитарных правил. Сообщалось, что нарушения организатором школьного питания были допущены из-за халатного надзора со стороны администраций образовательных учреждений и департамента образования города. Мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко было внесено представление прокуратуры об устранении причин нарушений закона.

В скандал вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поставил на контроль ход проверки.