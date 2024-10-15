Песков: У Кремля отсутствуют данные о судьбе журналистки Рощиной

У Кремля нет информации о судьбе журналистки из Украины Виктории Рощиной.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "мы тоже не располагаем этой информацией, я ничего не могу вам на сей счет уточнить", сообщает "Интерфакс".

Ранее украинские власти заявили о гибели журналистки в России. Об этом Министерство обороны России сообщило ее отцу. Обстоятельства смерти не сообщаются. По некоторым данным, Рощина должна была быть включена в список для обмена пленными.