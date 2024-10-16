Массовый митинг родственников военнослужащих, которые пропали без вести, проходит в Киеве

В Киеве проходит массовый митинг родственников военнослужащих, которые пропали без вести в районе Покровска. Акция проходит в самом центре столицы Украины, сообщают "Известия".

Ранее украинцы заявляли, что их родственников отправляли на фронт с минимальной подготовкой.

По данным СМИ, в районе Покровска неожиданно пропала 152-я бригада. Жительница Украины рассказала в видео, что ее мобилизованного 51-летнего отца направили в эту бригаду и он пропал. Мужчина отучился всего 3 недели. По словам девушки, другие знакомые из этой бригады тоже пропали.

Ранее в социальных сетях украинцы сообщали о своих пропавших родных.