Украина заявила о гибели журналистки на территории России

Украинские власти заявили о гибели журналистки Виктории Рощиной в России, пишет Forbes.

Об этом, по данным украинских изданий, Министерство обороны России сообщило ее отцу.

Там написано, что они умерла 19 сентября. Обстоятельства смерти не сообщаются. Российские власти эту информацию пока не комментировали.

По некоторым данным, Рощина должна была быть включена в список для обмена пленными. Ее должны были этапировать в московское "Лефортово", а после этого отправить на Украину.