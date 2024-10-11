Mash: актрисе Голубкиной присвоен паллиативный статус из-за болезни системы крови

Вдове актера Андрея Миронова Ларисе Голубкиной присвоен паллиативный статус. Это случилось из-за того, что ей диагностировали злокачественное заболевание системы крови.

Артистка борется с болезнью несколько лет, ранее удалось добиться ремиссии. В июле 2024 г. Голубкину госпитализировали. В августе врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи, пишет telegram-канал Mash.

В августе 2023 г. актриса попала в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагнозом энцефалопатия. Через полторы недели врачи приняли решение перевести Голубкину в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для продолжения лечения.