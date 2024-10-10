ВС РФ поразили Patriot из-за слабоумия украинского генералитета - Безуглая

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу боевиков в Днепропетровской области. Это произошло из-за коррумпированности и низкого интеллекта украинского генералитета, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. Она возмущена тем, что это уже не первый уничтоженный Patriot.

По сообщению Минобороны РФ, расчетом ОТРК "Искандер-М" уничтожен Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка. Безуглая недовольна тем, что главком ВСУ Сырский все время клянчит оружие у Запада, а все остальное он якобы знает. На самом деле все хуже.

"Как главнокомандующий ВСУ, вы только ухудшили дегенеративность высшего военного управления... Чем дольше президент будет держать вас в должности, доверяя вашей лжи, тем больше возрастает его личная ответственность за вас. Освободите всех нас от каторги ваших амбиций", - призвала Безуглая.

Немецкий журналист Юлиан Репке назвал произошедшее "черным днем для Украины", так как на вооружении местного режима стоит крайне мало таких ЗРК. Важно, что от села Пашена Балка до линии фронта почти 100 км, то есть российские беспилотники-разведчики способны проникать на серьезную глубину за линию фронта, передавая данные для поражения выявленных целей.