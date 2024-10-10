Делегация Омской области под руководством Виталия Хоценко работает на ПМГФ-2024

Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил рабочую делегацию региона на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2024 году в рамках деловой программы ПМГФ будут проходить конференции, расширенные круглые столы, семинары-совещания и так далее. В частности, среди технических направлении‌ деловой программы – проектирование и строительство в газовой отрасли, добыча и транспортировка, подземное хранение газа, газораспределение и потребление, продукты и технологии переработки, газохимия и иные аспекты.

Общеотраслевые треки посвящены сотрудничеству стран БРИКС и ШОС в газовой отрасли, устойчивому развитию экономики, цифровой трансформации, инвестиционным и финансовым инструментам в сфере топливно-энергетического комплекса.

Ключевым событием ПМГФ-2024 будет пленарное заседание «Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка».

Мероприятия деловой программы проходят по 19 тематическим направлениям: газификация регионов, устойчивое развитие, сотрудничество стран БРИКС и ШОС, водород, СПГ, НИОКР в газовой отрасли, импортозамещение, цифровая трансформация и др.