В Североуральске женщину избили после жалоб на неубранный с улиц снег

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за избиения жительницы Североуральска. Об инциденте сообщили СМИ и паблики в соцсетях, на него обратили внимание популярные блогеры, депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал "разобраться в истории и наказать виновных".

Свердловский блогер Сергей Колясников (он же Zergulio) сообщил в своем Telegram-канале, что жительница Североуральска Татьяна в соцсетях пожаловалась на неубранный снег у своего дома. Для привлечения внимания она воткнула в сугробы плакаты с обращением к властям и коммунальщикам. Снег в итоге убрали, но после этого к Татьяне приехали местные бизнесмены и избили.

"Герои" - обиженные за жалобу местный бизнесмен Зекераев и его сын, посчитавшие возможным поднять руку на женщину, которая пыталась отстоять свои права", - написал Хинштейн.

В СКР сообщили, что дело поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В Североуральске въезд в дом местной жительницы был заблокирован снегом, от которого очистили дорогу. Неоднократные жалобы на ситуацию были проигнорированы местными службами, только после обращения к региональным властям снег был убран. Как сообщается в СМИ, заявительница была избита. Предположительно, сделать это могли местные предприниматели, чья деятельность связана с работой коммунальных служб", - говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".