Медсестру, пострадавшую при пожаре в больнице Первоуральска, госпитализировали в Екатеринбург

Медсестру, пострадавшую при эвакуации пациентов из горящей больницы в Первоуральске, госпитализировали в медучреждение Екатеринбурга. По имеющимся данным, у нее диагностированы сильные ожоги.

Напомним, пожар в ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России, Новоуральска произошел в 2 часа ночи 5 января. Как сообщается в официальной группе "В Контакте" местной газеты "Нейва", огонь мог вспыхнуть на четвертом этаже в одной из палат наркологического отделения. В результате, погибло два человека, еще двое пострадали. В их числе и медсестра, которая, несмотря на распространяющееся пламя, помогала с эвакуацией 26 пациентов до прибытия пожарных.

Третья пациентка, пострадавшая в пожаре, находится в реанимации.



По словам свидетелей, пожар могла устроить одна из пациенток. Якобы женщина, находясь в неадекватном состоянии, каким-то образом смогла поджечь бинты, которыми ее привязали к кровати.