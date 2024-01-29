В Тюмени в яму с кипятком угодил боец СВО

В Тюмени в яму с кипятком угодил боец СВО, житель микрорайона Верхний Бор Дмитрий, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел еще 2 января. Мужчина заметил лужу с кипятком, пытался ее обойти, пронеся ребенка на руках через воду. Земля под ним провалилась. Мужчина успел откинуть девочку подальше от воды, но его нога провалилась в яму. Он получил сильный ожог, и по словам мужчины, орал прибывшим на вызов медикам "скорой", чтобы ногу ему отрезали.

"Выжил в Бахмуте, чтобы утонуть в кипятке в Тюмени", - сообщил мужчина.

Его доставили в больницу и он два дня провел в реанимации. В настоящий момент он продолжает лечение. У мужчины ожоги ноги 1, 2 и 3-й степеней. Также с ним в палате лежит еще один пострадавший. Он провалился под асфальт 15 января и тоже получил сильные ожоги.

Отметим, что накануне в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ, 13 произошла коммунальная авария. Улицу затопило кипятком, провалился асфальт. В одну из образовавшихся ям провалилась по пояс 21-летняя девушка. Она была госпитализирована с ожогами. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению ущерба пострадавшей.