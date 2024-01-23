23 Января 2024
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Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Искусственный интеллект пока не может заменить большинство работ

Искусственный интеллект (ИИ) пока не может заменить большинство рабочих мест, так как использовать труд человека просто дешевле. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института.
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Ученые смоделировали экономический эффект автоматизации различных задач, где требуется распознавание текстов, знаков и т.п., и выявили, что только 23% работников могут быть заменены с экономической выгодой. А в трех четвертях случаев люди выполняли работу дешевле. То есть затраты на ИИ не окупятся экономией на зарплате работников.

Изучались также около 1000 задач в 800 профессиях. По данным онлайн-опросов, сегодня только 3% таких задач могут быть экономически выгодно автоматизированы, однако к 2030 году этот показатель может вырасти до 40%, но только если стоимость данных снизится, а точность повысится.

На прошлой неделе МВФ заявил, что до 40-50% рабочих мест в странах могут быть заменены ИИ. Причем чем богаче страна, тем больше этот процент. ИИ может повысить доходы работников с высоким доходом и доходы компаний, но бедных сделать еще беднее, усилив неравенство.

Теги: искусственный интеллект, занятость


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