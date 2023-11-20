20 Ноября 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: россияне не верят, что искусственный интеллект заменит их на работе

Большинство граждан России уже применяли искусственный интеллект в работе или учебе.
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Как сказано в исследователи компаний iConText Group и Up & Wise, 9% респондентов опрошенных пользуются ИИ регулярно, 27% – время от времени, каждый четвертый начал изучать инструменты с применением ИИ и экспериментировать с ними. Каждый пятый россиянин хотел бы попробовать современную технологию, но не знает, как это сделать. Еще 18% категорически не хотят иметь дело с ИИ.

В способностях ИИ большинство участников опроса сильно сомневаются. 57% считают, что он не сможет заменить врача. 13% сообщили, что не позволят ИИ поставить себе диагноз. Только каждый пятый не исключает, что в некоторых аспектах медицины человек полностью уступит рабочее место компьютеру, сообщают "Ведомости".

Напомним, намерение Минцифры передать проверку домашних заданий в школе искусственному интеллекту (ИИ), которое было озвучено в самом конце октября, вызвало резкую критику родителей, экспертов и даже политиков. Уже в 2024 году ведомство хочет, чтобы 50% домашних заданий (ДЗ) проверялось автоматически.

Теги: искусственный интеллект, работа, соцопрос


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