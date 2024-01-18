Аналитики ЦБ РФ: уровень безработицы начнет постепенно расти

В России безработица начнет постепенно расти.

Об этом заявили опрошенные Центробанком РФ аналитики. В декабре прошлого года показатель достиг 3%. К концу текущего года уровень безработицы сохранится на этом же уровне, следует из макроэкономического опроса ЦБ РФ. Для расчета регулятор использовал ответы 27 экономистов. Как следует из прогноза, в декабре 2025 года безработица увеличится до 3,1%, а в декабре 2026 года достигнет 3,2%.

Как заявила преподаватель экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац, в дальнейшем безработица начнет медленно расти. Главные причины этого — сокращение иностранных инвестиций в реальный сектор, ухудшение внутреннего и внешнего спроса на товары и услуги. Кроме того, влиять будет цифровизация и автоматизация производства, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России доля неформально занятых в экономике может быть больше, чем в официальной статистике, которая не учитывает скрытую занятость на предприятиях. Такой формат трудоустройства выступает, в том числе, "стабилизатором экономики"