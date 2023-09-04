В полиции возбудили дело в отношении живодера из Югры, изнасиловавшего собаку

В Югре полицейские возбудили уголовное дело по факту "Жестокого обращения с животными", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным правоохранителей, подозреваемым по делу является 53-летий житель Лангепаса. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее в интернете появилась петиция, авторы которой требуют наказать того, кто изнасиловал собаку, отрезал ей половые органы и засунул бутылку в пасть. Подозреваемым является мужчина, который был обнаружен на трупе животного. Зоозащитники опасаются, что он может избежать ответственности.