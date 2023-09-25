25 Сентября 2023
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Фото: vk.com/izymann

В Урае создадут Аллею Памяти - место захоронения бойцов СВО

В Урае приняли решение увековечить память бойцов специальной военной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" общественница Анна Изюмова, принято решение создать "Аллею Героев". Это будет место захоронения урайских воинов-участников СВО, отдавших жизнь за Родину. Место захоронения будет оформлено в едином стиле.

В Урае увековечат память бойцов СВО(2023)|Фото: vk.com/izymann

"На Общественном совете эта инициатива была поддержана. Рассмотрено несколько проектов оформления будущей "Аллеи", один из проектов был одобрен. В ближайшее время совместно с Управлением градостроительства и Градостроительным художественным советом будет организован конкурс Эскизов обелиска. По завершении этой работы начнется работа по оформлению памятного места", - сообщила Анна Изюмова.

Теги: Аллея памяти, бойцы СВО


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