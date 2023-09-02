В Киеве арестован Коломойский

Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского.

Он пробудет под стражей до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), пишет "Ъ". Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом попросила защита бизнесмена с целью защиты персональных данных.

Напомним, ранее Коломойский получил сообщение о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. По версии СБУ, в 2013-20 гг. Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен через их вывоз за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Досудебное расследование при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора продолжается, сообщает в своем telegram-канале Служба безопасности Украины.