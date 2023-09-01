В Госдуме заявили, что дефицит школьных учителей достиг 250 тыс. человек

Депутат Госдумы Анна Скрозникова направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой принять срочные меры поддержки педагогов, нуждающихся в жилье.

Она просит рассмотреть возможность ввести "Жилищный сертификат" для педагогов, "Карту учителя" для оплаты проезда на отдых в России и обратно раз в год, "Пушкинскую карту учителя", чтобы учителя на свое усмотрение могли бесплатно посещать театры и музеи.

"Считаю, введение этих мер социальной поддержки всем педагогическим работникам образовательных организаций позволит улучшить ситуацию по нехватке кадров в сфере образования и повысить престиж нашей профессии", - написала Скрозникова.

По ее данным, в школах не хватает 250 тыс. учителей, а число учителей до 25 лет составляет всего 5,5%.

Накануне.RU писало о том, что в России огромная нехватка учителей. В среднем в трети школ не хватает учителей информатики, физики, химии, географии, биологии. Их намного меньше, чем школ в стране.

Накануне в Карелии глава региона Артур Парфенчиков поручил разработать дополнительные меры поддержки для молодых педагогов, которые работают в городах. Они получат выплату в размере 100 тыс. рублей. Молодым учителям в сельской местности по итогам первого и второго года работы уже выплачивают по 100 тыс. рублей.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга и школьный учитель информатики Михаил Богданов пишет, что молодые люди не идут преподавать в школу, и это "факт жизни, а не статистика и отчеты на бумаге".

Член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев отмечает, что во многих школах России, особенно в провинции, один учитель зачастую вынужден вести несколько предметов, а во многих районах даже европейской части страны на многие десятки километров вокруг не найти учителя физики или химии.