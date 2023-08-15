15 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Слабый рубль вынудит трудовых мигрантов покинуть Россию

Россию могут покинуть до трети трудовых мигрантов.

Как сообщил глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов, это связано с ослаблением российской национальной валюты и, как следствие, снижения доходов. Как показал опрос среди представителей узбекской диаспоры, 50% думают о том, чтобы уехать из РФ в связи с ростом курса доллара, 25% опрошенных не планируют этого делать еще столько же еще не определились с ответом.

Как отметил Исмаилов, из-за падения рубля заработки иностранных граждан в России снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине. Он считает, что отток трудовых мигрантов, прежде всего, вероятен в наименее оплачиваемых сферах – ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве…

В 2021 году средняя зарплата трудовых мигрантов в России составляла 47 тыс. 100 руб. Наибольшие зарплаты были зафиксированы у мигрантов, занятых в строительстве и ремонте – 54 тыс. руб., наименьшие – у тех, кто занят в сельском хозяйстве – 37 тыс. руб.

У граждан Таджикистана сейчас на выбор есть 15 стран для заработка. Если раньше наиболее популярными были Россия и Казахстан, то сейчас на стройку едут в Южную Корею, а сельскохозяйственный сезон таджики проводят в Великобритании, сообщают "Ведомости".

Теги: рубль, мигранты


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