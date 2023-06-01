В Челябинской области суд частично снял арест с имущества экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил ходатайство экс-губернатора Бориса Дубровского об отмене обеспечительных мер. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Обеспечительные меры были приняты в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ПО "Монтажник". В октябре 2021 года на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,4 млн рублей был наложен арест. В июле прошлого года суд признал недействительными сделками платежи ПО "Монтажник" в пользу Дубровского на сумму 37,3 млн рублей. С экс-губернатора взыскали эту сумму в пользу ПО "Монтажник".

В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского в размере 930,5 млн рублей.

22 мая в суд поступило заявление экс-губернатора, в котором он просил отменить обеспечительные меры, принятые определением суда на сумму 73,4 млн рублей и 930,5 млн рублей.

Арбитражный суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявления. В частности, суд посчитал необходимым освободить из-под ареста ту часть имущества Дубровского, которая необходима для исполнения судебного акта 22.07.2022 о признании сделки недействительной (37,3 млн рублей).

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".