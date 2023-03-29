Уральский бизнесмен Малик Гайсин продолжит отбывать домашний арест

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения для уральского бизнесмена Малика Гайсина, отправленного под домашний арест. Решение районного суда осталось в силе.

Гайсина арестовали 16 марта. Предпринимателю вменяется часть 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Предположительно, его завод электрических соединителей "Исеть" в Каменске-Уральском мог сорвать государственный оборонзаказ.

Под домашним арестом бизнесмен должен находиться до 13 мая. Однако защита Гайсина обжаловала постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании ему меры пресечения.

Сегодня, 29 марта, апелляция была рассмотрена. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, решение райсуда признано законным и обоснованным. Малик Гайсин продолжит отбывать свой домашний арест.

Ранее стало известно, что по решению Ленинского районного суда Гайсин обязан передать свое имущество в пользу государства.