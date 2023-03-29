29 Марта 2023
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Фото: Свердловский областной суд

Уральский бизнесмен Малик Гайсин продолжит отбывать домашний арест

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения для уральского бизнесмена Малика Гайсина, отправленного под домашний арест. Решение районного суда осталось в силе.

Гайсина арестовали 16 марта. Предпринимателю вменяется часть 1 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Предположительно, его завод электрических соединителей "Исеть" в Каменске-Уральском мог сорвать государственный оборонзаказ.

Под домашним арестом бизнесмен должен находиться до 13 мая. Однако защита Гайсина обжаловала постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании ему меры пресечения.

Малик Гайсин(2023)|Фото: Свердловский областной суд

Сегодня, 29 марта, апелляция была рассмотрена. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, решение райсуда признано законным и обоснованным. Малик Гайсин продолжит отбывать свой домашний арест.

Ранее стало известно, что по решению Ленинского районного суда Гайсин обязан передать свое имущество в пользу государства.

Теги: Гайсин, апелляция, арест, облсуд



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Ранее 27.03.2023 13:02 Мск Уральский бизнесмен Гайсин хочет отменить свой домашний арест
Ранее 22.03.2023 14:05 Мск Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен под домашний арест


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