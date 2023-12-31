31 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО

Уральский полпред выразил поддержку белгородцам

Владимир Якушев, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе, выразил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от ракетного удара ВСУ:

"30 декабря украинские террористы прицельно били по новогодней елке и катку, торговым центрам, жилым домам Белгорода. Погибли мирные люди. Погибли дети. Это настоящая подлость, это бесчеловечно. Зло должно быть наказано", - выразил уверенность уральский полпред.

"От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ на Белгород. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь", - отметил Владимир Якушев.

Теги: владимир якушев, соболезнования, белгород


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