29 Декабря 2023
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Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Следствие прекратило дело против блогера Лерчек

Следствие прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сообщил РБК ее адвокат Константин Третьяков. Она выплатила налоговой службе около 600 млн руб.

Весной против Валерии Чекалиной и ее супруга завели два дела — об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Блогер, по версии следствия, использовала схему дробления бизнеса, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб в год. Сумма неуплаченных Чекалиными налогов изначально оценивалась в 311 млн руб.

По предварительной информации, в ходе расследования чета выплатила в казну более 600 млн — фигурировавшие в деле 311 млн и 296 млн, которые были начислены ФНС в качестве штрафов и пени.

Лерчек(2023)|Фото: прокуратура Москвы

С Лерчек уже сняли все ограничения, в том числе разрешили пользоваться соцсетями.

Напомним, в России ведение блога планируют признать экономической деятельностью. Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внести такие изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2). По замыслу, это позволит избежать повторения скандалов с известными персонажами в интернете — Еленой Блиновской, Валерией и Артемом Чекалиными, Александрой Митрошиной, в отношении которых были инициированы уголовные дела о неуплате налогов.

Теги: блогер, Лерчек


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