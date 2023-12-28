В Югре запрещают фейерверки на время Новогодних каникул

В Сургуте на время новогодних каникул вводится особый противопожарный режим, передает корреспондент Накануне.RU.

Он будет действовать с 30 декабря по 8 января.

"Учитывая рекомендации МЧС России и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на период новогодних праздников с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на территории города Сургута введен особый противопожарный режим. В числе запретов: разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ, а также запуск любых пиротехнических изделий (фейерверков, салютов)", - говорится в сообщении.

Штрафы за нарушение режима - от 500 рублей.

По данным Neft, запускать фейерверки на Новый год запретили также в Сургутском районе, Нефтеюганске, Радужном и других городах Югры. В Нижневартовске жителям разрешили пускать салюты во дворах. При этом особый противопожарный режим будем действовать в городе с 28 декабря по 9 января.