Медведев сообщил, возможны ли в 2024-ом переговоры с Украиной

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о том, возможны ли переговоры с Украиной в будущем году. По его мнению, все вполне очевидно.

Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, написал Медведев в своем telegram-канале. Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. При этом Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.

"А так, да. "Переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - написал Медведев.

Он добавил, что с 1 января 2023 г. на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято 500 тыс. человек.

Напомним, ранее выяснилось, что США и Евросоюз пересматривают свою стратегию в отношении Украины. Прежней целью было полное вытеснение России, новый ориентир – укрепление позиций Киева на случай мирных переговоров, вероятно, с оставлением части территорий России. Для выхода на оборонные позиции армии Украины может понадобиться передислокация и усиление, строительство укреплений, заграждений и рвов, в том числе на границе Украины с Белоруссией. Также в условиях отказа Конгресса США предоставить Украине помощь администрация Джо Байдена занялась возрождением собственной оборонной промышленности Украины – чтобы та не зависела от американских поставок.