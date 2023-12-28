СМИ: США и Европа начали готовить Украину к переговорам

США и Евросоюз пересматривают свою стратегию в отношении Украины. Прежней целью было полное вытеснение России, новый ориентир – укрепление позиций Киева на случай мирных переговоров, вероятно, с оставлением части территорий России, пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Для выхода на оборонные позиции армии Украины может понадобиться передислокация и усиление, строительство укреплений, заграждений и рвов, в том числе на границе Украины с Белоруссией.

Также в условиях отказа Конгресса США предоставить Украине помощь администрация Джо Байдена занялась возрождением собственной оборонной промышленности Украины – чтобы та не зависела от американских поставок.