27 Декабря 2023
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Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Юных талантов Челябинской области поздравили с наступающим Новым годом Алексей и Ирина Текслер

В резиденции губернатора накануне собрались 55 талантливых детей от 11 до 14 лет со всей Челябинской области.

ирина текслер, алексей текслер(2023)|Фото: gubernator74.ru

В этом году на новогодний прием были приглашены победители и призеры гражданско-патриотических мероприятий, участники патриотических объединений и обучающиеся кадетских классов, в том числе дети военнослужащих-участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. 

новый год, уральцы(2023)|Фото: gubernator74.ru

«Рад вас приветствовать в резиденции губернатора. Спасибо каждому из вас, вы хорошо старались в течение всего года. Вы проявили себя и в учебе, и в творчестве, и в спорте, и, конечно, в патриотической деятельности. Огромное спасибо вашим родителям, они много в вас вкладывают, вы отдаетесь сторицей. А также хочу сказать слова благодарности вашим наставникам. Уверен, что каждый из вас сохранит любовь и тепло к своему наставнику. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом.  Желаю, чтобы следующий год был ярким на события. Нужно двигаться вперед, достигать новых высот, стремиться быть лучшим в своем любимом деле», – поздравил ребят Алексей Текслер. 

ирина текслер, алексей текслер(2023)|Фото: gubernator74.ru

На новогоднем мероприятии ребята сражались в квизе за звание суперэрудитов.

ирина текслер, алексей текслер(2023)|Фото: gubernator74.ru

Всех собравшихся поделили на 8 команд, а главными темами для вопросов стали Челябинская область и наступающий Новый год.

текслер, новогодний прием(2023)|Фото: gubernator74.ru

«Искренне рада с каждым из вас познакомиться. Пятый год подряд по инициативе губернатора проходят такие замечательные детские приемы, потому что Новый год - это прежде всего праздник для детей. Всех с наступающим Новым годом», – обратилась к присутствующим Ирина Текслер. 

новогодний праздник, прием у текслера(2023)|Фото: gubernator74.ru

В преддверии Нового года для ребят устроили праздничный концерт с поздравлением Деда мороза и Снегурочки, а также подарком стало выступление участника телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети». 

Теги: алексей текслер, ирина текслер, новогодний прием, супреэрудиты


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