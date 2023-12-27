27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Белгородской области школьники начнут изучать беспилотную авиацию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что Министерство просвещения РФ выделило региону грант на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем.

"У нас уже в следующем году в 17 школах и одном колледже появятся специализированные классы, где будем учить детей, фактически, профессии будущего, очень востребованной уже сейчас. Наши сельхозпредприятия активно развивают это направление. Несмотря на оперативную обстановку, уверен, скоро она нормализуется, востребованность в этой профессии будет очень сильна", - написал Гладков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, в Белгородской области с 2023-24 учебного года воспитанников детских садов начали в игровой форме учить распознавать взрывоопасные предметы и уметь искать укрытие при обстреле. Речь идет о 15-минутных инструктажах и тренингах, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Теги: Дети, школьники, беспилотник, авиация


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