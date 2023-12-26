Владимир Якушев: В общественных местах стало безопаснее

Полномочный представитель президента Владимир Якушев в режиме видеоконференции провёл заседание коллегии по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. В работе совещания приняли участие руководители силовых и правоохранительных структур, органов военного управления, государственного контроля (надзора). Полпред поблагодарил участников заседания за результативную работу в 2023 году.

"Благодаря совместным усилиям правоохранительного блока снизился общий уровень преступности в Уральском федеральном округе, сократилось число убийств, краж и грабежей. Меньше стало преступлений с использованием оружия и преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства. В общественных местах стало безопаснее", - резюмировал Владимир Якушев.

Количество преступлений в УрФО в 2023 году уменьшился на 0,5% по отношению к 2022 году. Грабежей стало меньше на 25%, убийств – на 12%, разбойных нападений – на 10%, а случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть – на 5%.

Члены коллегии также обсудили приоритетные задачи на 2024 год. Полпред особо обратил внимание на обеспечение безопасности в Новогодние каникулы. С 30 декабря по 8 января в Уральском федеральном округе будут работать тысяча мест массового пребывания людей, практически в половине из них запланированы мероприятия для детей. Празднование Рождества Христова пройдёт на 700 площадках Русской православной церкви. На всех объектах необходимо обеспечить безопасность граждан, сказал Якушев.