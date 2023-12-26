СМИ: российские банки заканчивают 2023 год с рекордной прибылью

2023 год стал для банков России лучшим за всю историю.

Прибыль финансовых организаций за 11 месяцев перевалила за 3 трлн руб., а по итогам года, как ожидает ЦБ РФ, может достичь 3,3 трлн руб. Высокими темпами в уходящем году росли все ключевые направления бизнеса: корпоративный кредитный портфель банков за 11 месяцев прибавил более 20%, ипотека – 30,3%, потребкредиты – 16%, депозиты компаний увеличились на 15,3%, а россиян – на 20,4%. В "эталонном" для сектора 2021 годум годовые темпы роста ипотеки и корпоративного портфеля были– 26,4 и 14,8% соответственно, а депозиты населения выросли всего на 5,7%.

От 2024 года обновления рекорда или повторения не ждут ни Банк России, ни банкиры, ни аналитики – на финансовые результаты будет давить множество факторов, в том числе - высокая ключевая ставка, результат снизится на 40%, сообщают "Ведомости".

Ранее Центробанк России заявил, что прибыль российских банков в текущем году составит от 3,2 трлн до 3,4 трлн руб. Это лучше, чем регулятор прогнозировал ранее. При этом совокупный доход будет ниже, поскольку банки переносят в капитал убытки от переоценки ценных бумаг.