СМИ: российские банки заканчивают 2023 год с рекордной прибылью

26 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: российские банки заканчивают 2023 год с рекордной прибылью

2023 год стал для банков России лучшим за всю историю.

Прибыль финансовых организаций за 11 месяцев перевалила за 3 трлн руб., а по итогам года, как ожидает ЦБ РФ, может достичь 3,3 трлн руб. Высокими темпами в уходящем году росли все ключевые направления бизнеса: корпоративный кредитный портфель банков за 11 месяцев прибавил более 20%, ипотека – 30,3%, потребкредиты – 16%, депозиты компаний увеличились на 15,3%, а россиян – на 20,4%. В "эталонном" для сектора 2021 годум годовые темпы роста ипотеки и корпоративного портфеля были– 26,4 и 14,8% соответственно, а депозиты населения выросли всего на 5,7%.

От 2024 года обновления рекорда или повторения не ждут ни Банк России, ни банкиры, ни аналитики – на финансовые результаты будет давить множество факторов, в том числе - высокая ключевая ставка, результат снизится на 40%, сообщают "Ведомости".

Ранее Центробанк России заявил, что прибыль российских банков в текущем году составит от 3,2 трлн до 3,4 трлн руб. Это лучше, чем регулятор прогнозировал ранее. При этом совокупный доход будет ниже, поскольку банки переносят в капитал убытки от переоценки ценных бумаг.

Теги: банки, ЦБ РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2023 11:31 Мск Прибыль банков составит в этом году до 3,4 триллиона рублей – ЦБ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети