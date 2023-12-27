27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ: россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей

Общий объем ссуд, выданных россиянам достиг рекордных 34,8 трлн руб. по данным на начало ноября.

Об этом говорится в материалах Банка России. В уходящем году граждане РФ рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023 года кредитный портфель населения увеличился на 6 трлн руб. Прирост оказался максимальным за всё время ведения статистики.

Так, за январь-октябрь 2022 года общий объем займов увеличился на 1,7 трлн руб., а за аналогичный период 2021 года — на 4,1 трлн. Как отмечает регулятор, около 60% пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами. Причина кроется в отлаженном спросе россиян на фоне стабилизации экономической ситуации, а также в повышении доходов населения.

Граждане стремились успеть получить ссуду под более выгодный процент, сообщают "Известия".

На этом фоне 2023 год стал для банков России лучшим за всю историю. Прибыль финансовых организаций за 11 месяцев перевалила за 3 трлн руб., а по итогам года, как ожидает ЦБ РФ, может достичь 3,3 трлн руб.

Теги: кредиты, займы


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Ранее 26.12.2023 04:01 Мск СМИ: российские банки заканчивают 2023 год с рекордной прибылью
Ранее 07.12.2023 11:31 Мск Прибыль банков составит в этом году до 3,4 триллиона рублей – ЦБ

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