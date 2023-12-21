21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале мэрия заплатит компенсацию за нападение двух собак на пенсионерку

На Среднем Урале мэрия выплатит компенсацию морального вреда пенсионерке, которую покусали собаки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре этого года в коллективном саду №4 Горноуральского городского округа. Вечером на 87-летнюю женщину напали две безнадзорные собаки. Пострадавшей были причинены укусы обеих рук и правого бедра.

В результате атаки псов пенсионерка испытала сильный испуг и боль. После инцидента она обратилась в травмпункт и была вынуждена пройти долгий курс лечения, в том числе и необходимую вакцинацию. В ходе проверки прокуроры выяснили, что администрация Горноуральского городского округа не принимала достаточных мер по организации отлова безнадзорных собак.

В суд был подан иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. В итоге мэрию обязали выплатить пенсионерке 20 тысяч рублей.

Теги: мэрия, собаки, компенсация, суд


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