Блокировка YouTube приведет к нарушению прав огромного числа пользователей - Хинштейн

В Общественной палате России предложили запретить СМИ ставить ссылки/цитировать контент (фото, видео, текст) из соцсетей, заблокированных в РФ. Речь идет в первую очередь об Instagram* и Facebook*, хотя и к X (экс-Twitter) у членов палаты тоже есть вопросы (хотя на круглом столе они не смогли вспомнить, запрещена в России эта соцсеть или нет, или "это они нас заблокировали").

Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов согласился, что пресса сейчас в большинстве своем соблюдает закон и помечает контент из запрещенных источников. Общественник Артур Шлыков предложил ввести запрет для блогеров на рекламу в Instagram*. В целом комиссия Общественной палаты сошлась во мнении, что нужно импортозамещение иностранных соцсетей, тогда блогеры будут создавать свой контент в отечественных сетях, там же рекламироваться, а отечественные соцсети можно держать под контролем.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что если заставлять и пользователей соцсетей делать пометки вроде "запрещен в России, признан экстремистским", то нужно вводить и наказание за нарушение запрета. А неподкрепленные санкциями шаги со стороны государства – это "слабая позиция". Он добавил, что те же иностранные соцсети не будут исполнять решение российских органов и на них никак не повлиять (особенно с учетом того, что они уже вроде как запрещены и заблокированы).

"У государства сейчас достаточный инструментарий для противодействия соцсетям. Эти нормы работают достаточно успешно. Это сдерживающие нормы. Надо понимать, что у любых новых запретов будут заложники таких мер. Например, много споров относительно YouTube. Блокировка YouTube приведет к нарушению прав огромного числа пользователей", - говорит парламентарий. По его мнению, выходом является импортозамещение в области массмедиа.

Он добавил, что обсудит с представителями "ВКонтакте" идею о том, чтобы российские соцсети отключили возможность давать активные ссылки на запрещенные площадки.

*заблокированы в России. Принадлежат компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ