78% работающих екатеринбуржцев поддержали запрет на использование гаджетов в школах

39% работающих екатеринбуржцев категорично поддерживают запрет на использование учащимися гаджетов в школах, еще 39% опрошенных в целом согласны с нововведением и считают, что он как минимум поспособствует поддержанию дисциплины в школе. Таковы результаты опроса, который провел сервис "Авито Работа".

В компании уточняют, что с законом согласны в большей степени сотрудники сферы образования и науки (74%), а не согласны специалисты маркетинга, рекламы и PR (56%).

При этом, 29% работающих екатеринбуржцев твердо уверены в негативном воздействии телефонов на образовательный процесс, а еще 42% считают, что телефоны, скорее всего, мешают обучению. Об отсутствии вреда говорят только 24% опрошенных.

Напомним, 19 декабря Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Пункт 4.1 статьи 43 закона "Об образовании" дополнен словами "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, иных экстренных случаев".