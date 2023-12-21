В Уссурийске школьники избили подростка и сняли видео с музыкой из "Слова пацана"

В Уссурийске (Приморский край) школьники избили и унизили сверстника. Происходящее участники конфликта снимали на видео, после чего смонтировали клип, добавив музыку из популярного сериала "Слово Пацана", сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент, по данным СМИ, произошел в 133-й гимназии. Отмечается, что следователи уже нашли 14-летних подростков, избивших сверстника. С ними и их родителями работают представители СК.

Ранее вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт предложила обсуждать сериал "Слово пацана" со школьниками, возможно, даже на уроках "Разговоры о важном". По ее словам, ей уже стали поступать обращения от коллег из муниципалитетов, которые говорят о том, что школьники начали объединяться в некие группы.