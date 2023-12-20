"Слово пацана о важном". Вице-губернатор Южного Урала предложила обсуждать нашумевший сериал в школах

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт посмотрела сериал "Слово пацана" и решила, что его стоит обсуждать со школьниками, возможно, даже на уроках "Разговоры о важном". По ее словам, ей уже стали поступать обращения от коллег из муниципалитетов, которые говорят о том, что школьники начали объединяться в некие группы.

"Начало фильма натолкнуло меня на несколько мыслей. Ты действительно погружаешься в атмосферу своего детства, когда порой вечером было страшно пройти по двору. Когда существовали "авторитеты" в школе и они диктовали свои правила. Показано время, когда в государстве перезакладывались ценности. Когда люди жили на сломе старых правил, не имея новых", - написала она в Telegram-канале.

Ирина Гехт признала, что сейчас наблюдается активный интерес детей и подростков к фильму "Слово пацана", а значит, пора поговорить об этом с ними.

"Многие из нас из того времени и знают, каково на самом деле было жить в ту пору. Есть, что рассказать и чем поделиться с детьми. Может быть, стоит обсудить это на "Разговорах о важном" в школах. Если мы будем со стороны наблюдать за тем, как дети смотрят подобные фильмы и делают свои выводы, то, на мой взгляд, есть риск увидеть совсем не тот эффект, который ожидали получить создатели фильма", - прокомментировала вице-губернатор.