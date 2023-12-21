21 Декабря 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Брежнев остался без звания "Почетный гражданин Днепропетровска"

Нынешние власти Днепропетровска лишили Леонида Брежнева звания почетного гражданина города, заявил мэр города Борис Филатов.

"Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил", - написал Филатов.

Причем, насколько можно судить, решение принято вопреки воле самих горожан. Так, в сентябре соответствующую петицию поддержал всего 41 человек из необходимых 3 тыс. Власти города тогда заявили, что не будут лишать Брежнева звания почетного гражданина. Однако оставили себе лазейку. Они отметили, что Брежнев был награжден званием "Почетный гражданин города Днепропетровска". А сейчас на Украине город называется Днепр.

В традициях украинского режима решение было явно приурочено к дате. Брежнев родился 19 декабря 1906 года.

"Леонид Брежнев - это самый известный уроженец области. Это благодетель своей малой родины, Днепропетровска. Лишение своего благодетеля, Леонида Брежнева, звания означает, что город - предатель и будет за это проклят судьбой", - эмоционально написал политолог Сергей Марков.

По опросам, россияне считают Брежнева одним из лучших правителей, а его эпоху - одной из лучших для народа. Брежнев правил страной до 1982 года.

Теги: Брежнев, Днепропетровск, Украина


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