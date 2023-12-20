Погрязший в коммунальных авариях Нижний Тагил лишился сотен миллионов рублей на ремонт теплосетей

Власти Свердловской области лишили Нижний Тагил сотен миллионов рублей на ремонт теплосетей. Об этом сообщил источник в городской думе.

По его данным, планировалось, что в 2024 году Нижнему Тагилу выделят на эти цели более 600 млн рублей. Однако данную сумму убрали из проекта бюджета города на будущий год из-за изменений, внесенных в постановление правительства Свердловской области в ноябре.

По сведениям источника, сейчас мэр Владислав Пинаев и администрация города пытаются добиться выделения средств для ремонта и замены теплосетей в следующем году.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле произошла крупная коммунальная авария на тепловых сетях Дзержинского района. Из-за этого в разгар морозов без отопления остались тысячи человек. Последствия аварии устраняли несколько дней.