20 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Погрязший в коммунальных авариях Нижний Тагил лишился сотен миллионов рублей на ремонт теплосетей

Власти Свердловской области лишили Нижний Тагил сотен миллионов рублей на ремонт теплосетей. Об этом сообщил источник в городской думе.

По его данным, планировалось, что в 2024 году Нижнему Тагилу выделят на эти цели более 600 млн рублей. Однако данную сумму убрали из проекта бюджета города на будущий год из-за изменений, внесенных в постановление правительства Свердловской области в ноябре.

По сведениям источника, сейчас мэр Владислав Пинаев и администрация города пытаются добиться выделения средств для ремонта и замены теплосетей в следующем году.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле произошла крупная коммунальная авария на тепловых сетях Дзержинского района. Из-за этого в разгар морозов без отопления остались тысячи человек. Последствия аварии устраняли несколько дней.

Теги: средства, теплосети, ремонт, Нижний Тагил


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