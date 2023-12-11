11 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле продолжают устранять последствия аварии, оставившей без отопления тысячи человек

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии на тепловых сетях Дзержинского района. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
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Как написал сегодня мэр на своей странице в соцсети, на данный момент теплоснабжение восстановлено.

"Сейчас поставил задачу перед коммунальными службами и районной администрацией дойти до каждой квартиры, где есть проблемы с перезапуском системы", - сообщил Пинаев.

По его словам, многое зависит от оперативной работы управляющих компаний.

"На Вагоностроителей, 22А при отогреве стояков произошел порыв, сейчас там две бригады "Горэнерго-НТ" и УК. Сотрудники управления ЖКХ сегодня весь день на выезде по проблемным адресам", - рассказал глава.

Он уточнил, что у мэрии есть перечень всех адресов, где наблюдаются трудности с запуском системы. Он постоянно меняется и дополняется в зависимости от ситуации. Также ведется мониторинг обращений жителей в социальных сетях.

"Авария была достаточно серьезная, на запуск, ремонт требуется время. Делаем все возможное, чтобы комфортная температура вернулась в квартиры", - заключил Владислав Пинаев.

Ранее сообщалось, что в разгар аномальных морозов в Нижнем Тагиле в результате аварии на теплосетях "Горэнерго-НТ" без отопления остались более 11,7 тысяч человек. После этого прокуратура начала проверку.

Теги: отопление, авария, Пинаев, Нижний Тагил


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Ранее 09.12.2023 19:15 Мск 11 тысяч человек остались без отопления в Нижнем Тагиле в разгар аномальных морозов

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