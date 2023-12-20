Так 236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.

Приставы установили, что должник является основателем музея игрушек-роботов. Имущество предварительно оценили в 155 тыс. рублей.

Игрушки принадлежат пермяку, накопившему 2 млн задолженности по кредитным и коммунальным платежам.

Пермские судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов, сообщили Накануне.RU в УФССП России по Пермскому краю.



