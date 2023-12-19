19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

У представительства "МегаФона" в Свердловской области сменился директор

Директором представительства компании "МегаФон" в Свердловской области назначен Алексей Женихов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Объявлено, что задачами нового топ-менеджера станут укрепление технологического лидерства компании в регионе, реализация цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков, повышение эффективности дистрибуции. Кроме этого, руководитель сосредоточится на строительстве сети LTE в крупных городах и небольших населенных пунктах Среднего Урала.

Женихов окончил с отличием факультет автоматики и вычислительной техники Вятского государственного университета. Он имеет 20-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций в разных направлениях: от менеджера по работе с партнерской розницей и маркетолога до коммерческого директора. С 2012 года Алексей возглавлял Кировское отделение "МегаФона".

Что касается Инны Джур, ранее занимавшей должность директора "МегаФона" в Свердловской области, она продолжит карьеру в компании и будет директором по региональному развитию в Поволжье.

Теги: МегаФон, директор, назначение


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